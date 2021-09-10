Basketbol Gençler Ligi'nde yer alacak takımlar belli oldu

Deplasmanlı olarak oynanacak 2021-2022 sezonu, kızlar kategorisinde 5-7 Kasım, erkekler kategorisinde ise 22-24 Ekim haftasında başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Gençler Ligi'nde 2021-2022 sezonunda kızlar ve erkekler kategorilerinde mücadele edecek takımları belirledi.

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