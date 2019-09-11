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Basketbol: Gloria Kupası

26 dakika önce

Salon: Gloria Sports ArenaHakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)TOFAŞ: Emre Tanışan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 8, Batın Tuna 3, Dewayne 4, Bora Satır 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin...

Basketbol: Gloria Kupası, System.String[]

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 8, Batın Tuna 3, Dewayne 4, Bora Satır 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin Yaşar 4

Teksüt Bandırma: Smith 16, Prewitt 15, Furkan Haltalı 6, Erkin Şenel 3, Sadık Emir Kabaca 5, Erkan Yılmaz 15, Atakan Erdek 9, Şehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen Şengün 2, Terry 11, Berke Atar 6

1. Periyot: 28-25

Devre: 45-50

3. Periyot: 61-82

Antalya'da erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ'ı 108-86 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.

Teksüt Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da Tofaş'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta'nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Yunanistan, Ukrayna, Tofaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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