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Basketbol: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98

1 saat önce

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 100-98 yendi.

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 100-98 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayı farkla önde kapatmasına rağmen devreye 42-44 geride girdi.

Üçüncü periyot 67-67, dördüncü periyot 88-88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100-98 mağlup etti.

Turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Basketbol: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98

Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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