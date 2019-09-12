Son Dakika Haberleri: Basketbol: Gloria Kupası - CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: Gloria Kupası - CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85

1 saat önce

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, TOFAŞ'ı 87-85 yendi.

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, TOFAŞ'ı 87-85 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Rusya temsilcisi, TOFAŞ'a karşı ilk periyotu 9 sayı farkla, devreyi de 41-36 önde kapattı.

TOFAŞ üçüncü periyodu 61-60 önde geçerken, dördüncü periyot 79-79 berabere sona erdi. CSKA Moskova, uzatmada TOFAŞ'ı 87-85 mağlup etti.

Basketbol: Gloria Kupası - CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85

basketbol, Antalya, Moskova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi
Bacaklarını bağladığı kediyi kemerine takıp, otobüse bindi 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı Babacan'ın yeni partisinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Gloria Kupası - CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]