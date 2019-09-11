Son Dakika Haberleri: Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

1 saat önce

Antalya'da erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ'ı 108-86 yendi.

Antalya'da erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ'ı 108-86 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.

Teksüt Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da Tofaş'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta'nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

basketbol, Bandırma, Tofaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti ABD'yi eleyen Fransa, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi! İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:34:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]