Basketbol: Gloria Kupası - TOFAŞ: 95 - Zalgiris: 100

Bu sonuçla Zalgiris turnuvayı beşinci, TOFAŞ ise altıncı tamamladı.

Maçın ilk periyodu 25-19 TOFAŞ üstünlüğü ile biterken, Zalgiris devreyi 51-50 önde kapattı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde TOFAŞ ile Zalgiris karşı karşıya geldi.

Erkek basketbol takımları arasında Antalya 'da düzenlenen Gloria Kupası'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris, TOFAŞ'ı 100-95 yendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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