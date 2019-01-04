Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi 13'üncü hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi 13'üncü hafta müsabakalarıyla devam edecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta karşılaşmalarıyla normal sezonda ilk yarılar sona erecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dört ligde haftanın maç programı şöyle:



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.15 Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)



17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Cebeci Spor Kompleksi)



6 Ocak Pazar:



13.00 Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



17.30 Banvit-Fenerbahçe Beko (Banvit Kara Ali Acar)



7 Ocak Pazartesi:



19.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Servet Tazegül)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



6 Ocak Pazar:



14.00 Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ (Bodrum Binnaz Karakaya)



14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş (Menderes)



14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Galatasaray-Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)



16.00 İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Selçuklu Basketbol (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)



18.30 Yalova Belediyespor-OGM Ormanspor (Yalova 90. Yıl)



Yarın:



14.30 Finalspor-Bandırma Kırmızı (TOFAŞ)



16.00 Petkimspor-Düzce Belediyespor (ENKA)



16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Edirnespor (Mamak Belediyesi)



16.00 Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)



16.00 Ankara DSİ-Bursaspor (Ankara DSİ Etlik)



18.00 Akhisar Belediyespor-Artvin Belediyespor (Akhisar Belediye)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.30 Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)



16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)



18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Yalova VİP Gençlik (Edip Buran)



Yarın:



13.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-A Koleji (Yeni Artuklu)



14.00 Akdeniz Üniversitesi-Mersin Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



14.00 Urla Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Urla 12 Eylül)



6 Ocak Pazar:



14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü (TOFAŞ)



16.30 Galatasaray Gelişim-Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)

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