Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne "Tahincioğlu All-Star 2019" organizasyonu nedeniyle ara verilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 17'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne "Tahincioğlu All-Star 2019" organizasyonu nedeniyle ara verilirken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne 17'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise sezonun ilk devresi 15. hafta müsabakalarıyla sona erecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol (Metro Enerji)



14.00 Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)



17.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray (Kocaeli Atatürk)



20 Ocak Pazar:



14.00 Beşiktaş-Kırçiçeği Bodrum (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



16.00 Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)



16.00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Bursaspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)



17.00 Artvin Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Çoruh Üniversitesi)



18.30 Yalova Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Yalova 90. Yıl)



Yarın:



14.30 Finalspor-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)



16.00 Karesispor-Ankara DSİ (Kurtdereli)



16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)



16.00 Petkimspor-Edirnespor (ENKA)



18.00 Akhisar Belediyespor-OGM Ormanspor (Akhisar Belediye)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.00 Mersin Üniversitesi-Galatasaray Gelişim (Mersin Üniversitesi)



15.00 A Koleji-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Ordu Atatürk)



18.00 Bayraklı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



Yarın:



14.00 İstanbulgücü-Akdeniz Üniversitesi (Caferağa)



14.00 Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Urla Belediyespor (Edremit)



15.30 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Yeni Artuklu)



17.00 Yalova VİP Gençlik-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Yalova 90. Yıl)

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