Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne Erkekler Türkiye Kupası
maçları nedeniyle ara verilirken Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ise 22. hafta müsabakalarıyla devam edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Gündoğdu Adana
Basketbol- Galatasaray
(Menderes
)
14.00 OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum
(M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Bellona Kayseri
Basketbol- Canik Belediyespor
(Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 İzmit
Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyespor
(Kocaeli Atatürk
)
17 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
14.00 Çukurova
Basketbol- İstanbul Üniversitesi
(Servet Tazegül
)
16.00 Fenerbahçe- Hatay
Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Sigortam.net İTÜ
Basketbol- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)
16.00 OGM Ormanspor- Bandırma
Kırmızı (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.30 Manisa
Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Muradiye
)
16.00 Ankara
DSİ- Petkimspor
(Ankara DSİ Etlik)
16.00 Karesispor-Semt77 Yalova
Belediyespor (Kurtdereli)
17 Şubat Pazar:
17.00 Bursaspor- Akhisar Belediyespor
(Bursa Atatürk)
17.00 Edirnespor- Düzce
Belediyespor (Mimar Sinan
)
17.00 Selçuklu
Basketbol- Artvin
Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
14.00 Mersin Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik (Mersin Üniversitesi)
14.00 Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Arı Koleji Olimpik)
16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim- Mardin
Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü
)
Yarın:
14.00 Akdeniz Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor
(Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
)
14.00 Urla
Belediyespor- Bayraklı
Belediyespor (Urla 12 Eylül
)
15.00 Edremit Belediyesi
Gürespor-İstanbulgücü (Edremit)
16.00 Elazığ
İl Özel İdare-A Koleji (Elazığ İl Özel İdare)
17 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray Gelişim-Nesibe Aydın
(Ahmet Cömert)