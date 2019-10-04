Son Dakika Haberleri: Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

3 saat önce

Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

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Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket (TOFAŞ)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen- Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

6 Ekim Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Afyon Belediyespor- Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma (Ankara)

20.00 Fenerbahçe Beko- Gaziantep Basketbol (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)

7 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta- Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın- Urla Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.00 BOTAŞ Gelişim-Bursa Büyükşehir (Ankara DSİ Etlik)

18.00 Bayraklı Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

15.00 Emlak Konut- Yalova VİP (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Mersin Üniversitesi (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş- İstanbul Üniversitesi (Sakarya)

6 Ekim Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim- Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Bosna 34 (Yeni Artuklu)

basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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