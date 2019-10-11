Basketbol: Haftanın programı

Basketbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)
20.00 Türk Telekom- Fenerbahçe Beko (Ankara)
13 Ekim Pazar:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)
15.15 Frutti Extra Bursaspor- Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
17.30 Teksüt Bandırma- Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket- Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Samsun Canik Belediyespor- Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)
17.00 İzmit Belediyespor- Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
13 Ekim Pazar:
15.15 Galatasaray- Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.30 Anadolu Basket- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)
18.00 1881 Düzce Belediyespor- Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
Yarın:
14.30 Final Gençlik- Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyespor (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)
16.00 Konyaspor- Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Petkimspor- Akhisar Belediyespor (ENKA)
17.00 Samsunspor- Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)
Yarın:
14.00 İstanbul Üniversitesi- Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)
14.00 Bursa Büyükşehir- Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)
14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)
15.00 Yalova VİP- Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)
17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)
13 Ekim Pazar:
14.00 Mersin Üniversitesi- Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)
17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)