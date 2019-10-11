Basketbol: Haftanın programı

Basketbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)

20.00 Türk Telekom- Fenerbahçe Beko (Ankara)

13 Ekim Pazar:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

15.15 Frutti Extra Bursaspor- Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

17.30 Teksüt Bandırma- Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket- Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Samsun Canik Belediyespor- Adana Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş (Metro Enerji)

16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor- Elazığ İl Özel İdare (Kocaeli Atatürk)

17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

13 Ekim Pazar:

15.15 Galatasaray- Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOBB ETÜ)

18.00 1881 Düzce Belediyespor- Yalovaspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Final Gençlik- Mamak Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor- Gemlik Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor- Akhisar Belediyespor (ENKA)

17.00 Samsunspor- Merkezefendi Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Urla Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (12 Eylül)

Yarın:

14.00 İstanbul Üniversitesi- Mardin Büyükşehir Başak (Prof. Dr. Turgay Atasü)

14.00 Bursa Büyükşehir- Edremit Belediyesi Gürespor (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut (Antalya)

15.00 Yalova VİP- Bayraklı Belediyespor (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)

13 Ekim Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi- Sakarya Yükseliş (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-Nesibe Aydın (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)