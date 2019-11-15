Son Dakika Haberleri: Basketbol: Haftanın programı
Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor

Basketbol: Haftanın programı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 8. hafta müsabakaları, 19 ve 20 Kasım'da oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

15.15 Teksüt Bandırma- Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

17.30 Pınar Karşıyaka- Galatasaray Doğa Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

17 Kasım Pazar:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 TOFAŞ- Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18 Kasım Pazartesi:

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Final Gençlik (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Petkimspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

16.00 Mamak Belediyespor- Bornova Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Konyaspor- Yalovaspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Gemlik Basketbol-1881 Düzce Belediyespor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Samsunspor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17 Kasım Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı- Merkezefendi Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:12:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Haftanın programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]