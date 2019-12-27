Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 12'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 12'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket- Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta- Türk Telekom (Akatlar)

20.00 Teksüt Bandırma-TOFAŞ (Teksüt Kara Ali Acar)

29 Aralık Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

15.15 OGM Ormanspor- Pınar Karşıyaka (Ankara)

17.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

30 Aralık Pazartesi:

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

17.30 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

29 Aralık Pazar:

13.00 OGM Ormanspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor- Konyaspor (Altındağ Atatürk)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor- Petkimspor (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Akhisar Belediye)

29 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket (Teksüt Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.00 Bayraklı Belediyespor- Mersin Üniversitesi (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 BOTAŞ Gelişim- İstanbul Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Fenerbahçe Gelişim (Artuklu Yeni)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bosna 34 (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Bursa Büyükşehir (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)

16.00 Sakarya Yükseliş- Urla Belediyespor (Sakarya)

basketbol, Ankara, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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