Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
14.00 Samsun Canik Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 İzmit Belediyespor- Beşiktaş TRC İnşaat (Kocaeli Atatürk)
19 Ocak Pazar:
15.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)
20 Ocak Pazartesi:
18.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın-Bosna 34 (TOBB ETÜ)
18.00 BOTAŞ Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
18.00 Bayraklı Belediyespor- Yalova VİP (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
Yarın:
14.00 Mardin Büyükşehir Başak- İstanbul Üniversitesi (Artuklu Yeni)
15.00 Emlak Konut- Antalya 07 Basketbol (Complex İstanbul)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Bursa Büyükşehir (Edremit)
16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş- Mersin Üniversitesi (Sakarya)
19 Ocak Pazar:
18.30 Fenerbahçe Gelişim- Urla Belediyespor (Metro Enerji)