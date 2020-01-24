Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 17'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

20.00 Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor (Teksüt Kara Ali Acar)

26 Ocak Pazar:

13.00 Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)

15.15 Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Beko (Şahinbey)

17.30 Anadolu Efes- Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- İzmit Belediyespor (Atatürk)

16.00 BOTAŞ-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

26 Ocak Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat- Bellona Kayseri Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor- Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Final Gençlik (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Konyaspor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor- Petkimspor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Basket (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)

26 Ocak Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın- Mersin Üniversitesi (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Emlak Konut (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Urla Belediyespor-Bosna 34 (12 Eylül)

14.30 Mardin Büyükşehir Başak-Bursa Büyükşehir (Artuklu Yeni)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP (Edremit)

16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-1881 Düzce Belediyespor (Sakarya)

17.00 Bayraklı Belediyespor- Antalya 07 Basketbol (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

26 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim- İstanbul Üniversitesi (Metro Enerji)