Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 18'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 17'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne 18'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 17'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 TOFAŞ- Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

15.15 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta- Galatasaray Doğa Sigorta (Akatlar)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

2 Şubat Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Fenerbahçe Beko- Türk Telekom (Ülker)

17.30 Anadolu Efes-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

20.00 OGM Ormanspor- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

18.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

20.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor (Metro Enerji)

Yarın:

13.00 İzmit Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)

18.00 1881 Düzce Belediyespor- Merkezefendi Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mamak Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kurtdereli)

17.00 Samsunspor- Bornova Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

2 Şubat Pazar:

16.00 Konyaspor- Akhisar Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Petkimspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 Antalya 07 Basketbol-Bosna 34 (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Mersin Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Mersin Üniversitesi)

14.00 Bursa Büyükşehir-Nesibe Aydın (Yıldırım Şahin Başol)

15.00 Yalova VİP-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (90. Yıl)

15.00 Emlak Konut- Edremit Belediyesi Gürespor (Complex İstanbul)

16.30 İstanbul Üniversitesi- Urla Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.00 1881 Düzce Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başak (Kalıcı Konutlar Merkez)

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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