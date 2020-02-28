Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 20'nci hafta maçlarıyla devam edilecek.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 20'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji- Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)

1 Mart Pazar:

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket- Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)

15.15 Türk Telekom- Pınar Karşıyaka (Ankara)

17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)

16.00 BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)

1 Mart Pazar:

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor- Mamak Belediyespor (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Anadolu Basket (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Petkimspor (Kurtdereli)

17.00 Semt77 Yalovaspor- Konyaspor (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Samsunspor- Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Yalova VİP- Urla Belediyespor (90. Yıl)

14.00 1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34 (Kalıcı Konutlar Merkez)

14.00 Bursa Büyükşehir- İstanbul Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)

14.00 Antalya 07 Basketbol- Mersin Üniversitesi (Antalya)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim (Complex İstanbul)

17.00 Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 BOTAŞ Gelişim- Mardin Büyükşehir Başak (Ankara DSİ Etlik)

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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