Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor

Basketbol: Haftanın programı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 21'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'ne 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 21'inci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

13.00 Frutti Extra Bursaspor- Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom- Anadolu Efes (Ankara)

20.00 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (Akatlar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Akatlar)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

17.00 İzmit Belediyespor- Samsun Canik Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bornova Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik- Konyaspor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Petkimspor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

16.00 Mamak Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Anadolu Basket (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor- Urla Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Fenerbahçe Gelişim (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş- Mardin Büyükşehir Başak (Sakarya Atatürk)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Bosna 34 (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP- İstanbul Üniversitesi (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor- Mersin Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor

Son Dakika Haberleri
16:22 Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi
16:20 Kuşadası'nın emektar Özer Türk Stadyumu yenileniyor
16:18 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finalde
16:16 Frutti Extra Bursaspor'dan ligin ertelenmesi talebi
16:14 Sivas Gençlik ve Spor'dan korona virüs önlemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]