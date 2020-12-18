Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 3. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Şahinbey)

17.30 Galatasaray-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

20.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

20 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Fethiye Beşkaza)

17.30 Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara)

Not: Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Tekfen karşılaşması ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Akhisar Belediye Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Akhisar Belediye)

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket (Muradiye)

15.00 Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

16.00 Budo Gemlik-Nadir Gold İstanbul Basket (Gemlik)

16.00 Mamak Belediyesi-Global Connect Travel Düzce (Mamak Belediyesi)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Samsunspor (Yalova 90. Yıl)

20 Aralık Pazar:

16.00 Sigortam.net-Finalspor (Ahmet Cömert)

Not: Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Bornova Belediyespor karşılaşması ertelendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş (Vali Hüseyin Öğütcen)

18.00 Urla Belediyesi-Yalova VİP (Urla 12 Eylül)

18.30 Fenerbahçe Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

14.00 Çeşme Basketbol-BOTAŞ Gelişim (Çeşme Atatürk)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Global Connect Travel Düzce-Ceyhan Belediyesi (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Emlak Konut-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)

20 Aralık Pazar:

14.00 Bodrum Karya-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)