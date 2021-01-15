Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

15.01.2021 09:21
Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 17. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 15. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

17 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Akhisar Belediye Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket (Akhisar Belediye)

Yarın:

15.00 Bornova Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Global Connect Travel Düzce (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Ankara Anadolu Basket (Kocaeli Atatürk)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Mamak Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17 Ocak Pazar:

16.00 Sigortam.net-BUDO Gemlik (Ahmet Cömert)

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs dünyanın yakasını bırakmıyor! ABD'li bilim insanları iki yeni tür keşfetti Jigolo sitesi kuran çete çökertildi! Kumpas ekibinin içinde CHP'li belediye çalışanları da var Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı? Bakanlık tek tek sıraladı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Son Dakika! Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti Son Dakika! Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti         
08:30
İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler         
08:10
Sürücü metrelerce havaya uçtu! Feci motosiklet kazası kamerada Sürücü metrelerce havaya uçtu! Feci motosiklet kazası kamerada         
07:35
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 09:31:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei