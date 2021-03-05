Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, 23'üncü hafta maçlarıyla devam edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21'inci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 OGM Ormanspor-TOFAŞ (Mamak Belediyesi)

17.30 Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Galatasaray-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

7 Mart Pazar:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.00 Fenerbahçe Beko- Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta (M. Sait Zarifoğlu)

13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Samsun Canik Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

14.30 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Adana Atatürk)

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo- Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Nesibe Aydın-İzmit Belediyespor (TOBB ETÜ)

7 Mart Pazar:

13.00 Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Mamak Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mamak Belediyesi)

Yarın:

14.00 Nadir Gold İstanbul Basket- Samsunspor (Gazanfer Bilge)

15.45 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket- Akhisar Belediye Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

17.30 BUDO Gemlik-Bornova Belediyespor (Gemlik)

7 Mart Pazar:

14.00 Global Connect Travel Düzce- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

15.45 Finalspor- Ankara Anadolu Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 Sigortam.net- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

8 Mart Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Yalova 90. Yıl)