Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

12.03.2021 09:33
Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi, 24. hafta maçlarıyla devam edecek, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, iki maçla sona erecek.

ING Basketbol Süper Ligi, 24. hafta maçlarıyla devam edecek, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, iki maçla sona erecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 TOFAŞ- Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom- Galatasaray (Mamak Belediyesi)

15.15 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 Büyükçekmece Basketbol- Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji- Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

14 Mart Pazar:

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.00 Bornova Belediyespor-Sigortam.net (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-BUDO Gemlik (Kocaeli Atatürk)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)

17.30 Ankara Anadolu Basket- Akhisar Belediye Basketbol (TOBB ETÜ)

14 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Selçuklu Belediyesi)

15.45 Finalspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 Samsunspor-Global Connect Travel Düzce (Mustafa Dağıstanlı)

15 Mart Pazartesi:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Kurtdereli)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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