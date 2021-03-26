Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi, 26. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.15 TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

28 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex (Ankara)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Muradiye)

Yarın:

14.00 Ankara Anadolu Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (TOBB ETÜ)

15.45 Samsunspor-BUDO Gemlik (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

28 Mart Pazar:

14.00 Finalspor-Mamak Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net (Kurtdereli)

17.30 Nadir Gold İstanbul Basket-Global Connect Travel Düzce (Caferağa)

29 Mart Pazartesi:

13.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)