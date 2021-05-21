Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne play-off yarı final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi, play-off çeyrek final karşılaşmalarıyla sürecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
İkinci maçlar
Bugün:
19.30 Anadolu Efes- Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem) (1-0)
Yarın:
15.00 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik) (1-0)
Üçüncü maçlar
23 Mayıs Pazar:
17.00 Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
24 Mayıs Pazartesi:
19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Rövanş maçları
Bugün:
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli) (0-1)
17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu) (0-1)
Öte yandan Samsunspor ve Mamak Belediyespor, rakiplerine serilerde 2-0 üstünlük kurarak adlarını play-off yarı finaline yazdırdı.
Kaynak: AA
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