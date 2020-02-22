Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, saldırı anını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, saldırı anını anlattı - Son Dakika Spor

Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, saldırı anını anlattı

6 saat önce

Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Barcelona ekipleri arasında dün oynanan maçın ardından motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, saldırı anını anlattı, System.String[]

Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Barcelona ekipleri arasında dün oynanan maçın ardından motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi.

Emin Moğulkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan müsabakanın ardından birlikte görev aldığı hakemler Luigi Lamonica ve Damir Javor ile otele döndükleri sırada saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.

Barcelona'nın kazandığı maçta herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarını aktaran Moğulkoç, "Maçtan sonra taksiyle otele dönerken, yanımıza iki kişinin bindiği bir motosiklet yaklaştı. Taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdılar. O tarafta oturan Luigi Lamonica'nın yüzünde birkaç ufak kesik oluştu. Plakası olmayan motosiklet, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Zaten yüzlerinde maske vardı. Sonra hastaneye gittik, Lamonica'ya müdahale edildi. Ardında polis geldi ve ifade verdikten sonra ayrıldık." diye konuştu.

Emin Moğulkoç, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Yıllardır bu işi yaptığımız için çok endişe, korku olmadı. Bir gözdağı, mesaj vermek istediklerini düşündüm. Onun için çok fazla etkilenmedim. Açıkçası sebebini de çok bilmiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Avrupa Ligi Hakem Direktörü'nün kendilerini aradığını anlatan Moğulkoç, Avrupa Ligi yönetiminin de olayı takip ettiğini sözlerine ekledi.

Emin Moğulkoç, Yunanistan, Barcelona, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi
Panathinaikos-Barcelona maçının ardından Türk hakem Emin Moğulkoç'a saldırı Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde cumhuriyetin kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol hakemi Emin Moğulkoç, saldırı anını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]