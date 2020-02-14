Basketbol hakemlerine saldırı

8 Şubat Cumartesi günü, İstanbul Gelişim Ligi isimli özel ligde, iki 18 yaş altı takımı karşı karşıya geldi. Ada Yıldızlar Spor Kulübü ile Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan maçta, basketbol malesef ikinci planda kaldı.

Ada Yıldızları Spor Kulübü’nün antrenörü Çağatay Baykent ve takımdaki oyuncular; hakem dörtlüsü Haluk Berk Özüstün, Bora Çevik, Faruk İnan ve M. Gökmen Demiray’a küfürler ederek fiziksel saldırıda bulundular.

Hakemler, Dudullu OSB Spor Kulübü antrenörü ve oyuncularının sağduyu ile davranıp araya girmesiyle saldırının boyutları büyümeden kurtuldu. Söz konusu darp girişiminin ardından hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçen dört hakem, darp raporu aldı. Sonrasında ise emniyete giderek Çağatay Baykent ve saldırıda bulunan oyuncular hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği, olayın ardından şu açıklamayı yayınladı.

Sporun ruhuna tamamen aykırı bu olayın ardından, hakemler Türkiye’nin dört bir yanında maçların ilk 10 saniyesinde oyuna tepkisiz kalarak söz konusu saldırıyı protesto ettiler.