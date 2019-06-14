Basketbol: Hazırlık maçı
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Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, Fransa'da katıldığı özel turnuvanın ilk maçında ev sahibi ekibi 74-65 mağlup etti.
Letonya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:45 Kaynak: AA
ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, Fransa
'da katıldığı özel turnuvanın ilk maçında ev sahibi ekibi 74-65 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 37-29 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 74-65 kazandı.
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