Son Dakika Haberleri: Basketbol: Hazırlık maçı
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 75-71 yenildi.

Basketbol: Hazırlık maçı, System.String[]
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a 75-71 yenildi.
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 23-20 üstün geçen milli takım, soyunma odasına 46-42 geride gitti. Ay-yıldızlı ekip üçüncü periyodu 67-62 önde tamamlarken, Sırbistan son çeyrekteki mücadelesiyle maçı 75-71 kazandı.
A Milli Takım, Sırbistan ile dün oynadığı hazırlık maçını da 80-46 kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:41 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi Beşiktaş, Sinan Bolat'ı radarına aldı Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilk yorum: Milli iradenin tercihi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 01:12:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Hazırlık maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]