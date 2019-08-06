Basketbol: Hazırlık maçı

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı
, hazırlık maçında Tunus
'u 64-54 mağlup etti.
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına Fransa
'da devam eden milliler, Tunus ile karşı karşıya geldi.
Milli takım, Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Pau yerel idaresinde yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 23-14 önde tamamladı.
Ay-yıldızlılar, ikinci periyotta sadece 4 sayı üretmesine rağmen soyunma odasına 27-26 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan ve üçüncü çeyreği 53-41 önde geçen Türkiye
, karşılaşmadan 64-54 galip ayrıldı.
Milli takımda Furkan Korkmaz
14, Yiğit Arslan 10 ve James Metecan Birsen ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul
'da sürdürecek. Ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal
, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün
ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor
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Salonu'nda yapılacak müsabakalar, saat 19.00'da başlayacak.