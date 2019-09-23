Basketbol: Hazırlık maçı
43 dakika önce
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, hazırlık maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 76-55 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, hazırlık maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 76-55 yenildi.
"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rus temsilcisi, sahadan 21 sayı farkla 76-55 galip ayrıldı.
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