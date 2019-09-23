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Basketbol: Hazırlık maçı

43 dakika önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, hazırlık maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 76-55 yenildi.

Basketbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, hazırlık maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 76-55 yenildi.

"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rus temsilcisi, sahadan 21 sayı farkla 76-55 galip ayrıldı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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