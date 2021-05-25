Basketbol: Hazırlık maçı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 9, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez 5, Meltem Yıldızhan 4, İnci Güçlü 7, Asena Yalçın, Sevgi Uzun 8, Manolya Kurtulmuş 2, Özge Yavaş 2, Bahar Çağlar Ökten 7, Holingsvorth 2, Harika Gözde Eldaş

Belarus: Rytsikava 2, Papova 16, Ziuzkova 4, Malashka 4, Hasper 6, Karasevich, Verameyenka 13, Vasilevich 5, Brych, Harbachova, Inkina 2

1. Periyot: 13-15

Devre: 27-29

3. Periyot: 44-35

İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Belarus'u 56-52 yendi.

Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye karşılaşmaya top kayıplarıyla başladı. İlk çeyrekte hücumda millilere göre daha etkili olan Belarus, yakaladığı 9-0'lık seriyle 4. dakikayı bu skorla önde geçti. Toparlanan ay-yıldızlılar, kısa oyuncularının skor katkısıyla 9. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-11. Boyalı alandan sayılar bulan Belarus, ilk çeyreği 15-13 üstün kapattı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türkiye, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek skor üretti. Ribauntlarda millilere üstünlük kuran Belarus, soyunma odasına 29-27 önde girdi.

A milli takım, ikinci yarıya Şerife Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle etkili bir başlangıç yaptı. Savunmada iyi bir görüntü çizen ay-yıldızlılar, yakaladığı 9-0'lık seriyle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük kurdu: 36-29. Çeyrek boyunca Belarus sadece 6 sayı bulurken Türkiye, Bahar Çağlar Ökten'in pota altından kaydettiği basketle final periyoduna 44-35 üstün gitti.

Son çeyrekte de üst üste top kayıpları yapan Belarus karşısında topu iyi paylaşarak sayılar bulan Türkiye, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 46-36. Milliler, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 56-52 kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile mücadele edecek.