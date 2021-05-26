Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
Rusya: Musina 8, Vadeeva 15, Shilova 5, Komarova 4, Levchenko 9, Glanti 7, Ogun 7, Kurilchuk 6, Goldyreva 4, Shabanova 4, Shabanova 4, Fedorenkova 3, Shtanko 2
Belarus: Rytsikava, Ziuzkova, Malashka 5, Popova 8, Asper 9, Verameyenka 6, Vasilevich 5, Harbachova 2, Karasevich 1, Brych, Inkina
1. Periyot: 20-10
Devre: 42-25
3. Periyot: 61-32
İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılacak Rusya Kadın Basketbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 74-36 yendi.
Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun ortalarından itibaren oyun üstünlüğünü sağlayan Rusya ilk çeyreği 20-10 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk 3 dakikasında 6-0'lık seriyle başlayan Rusya farkı artırarak devreye 42-25 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte arayı iyice açan Rusya, mücadelenin bu bölümünü 61-32'yle geçerken karşılaşmadan 74-36 galip ayrıldı.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor