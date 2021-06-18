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Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Basketbol: Hazırlık maçı

18.06.2021 21:56
Basketbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Kaan BüyükçilTürkiye: Şehmus Hazer 11, Cedi Osman 14, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 13, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 11, Berk Uğurlu 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Ömer...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Türkiye: Şehmus Hazer 11, Cedi Osman 14, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 13, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 11, Berk Uğurlu 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Ömer Faruk Yurtseven 2

Rusya: Kardanakhishvili 4, Mozgov 12, Vorontsevich 6, Astapkovich 11, Kulagin 12, Motovilov, Ivlev 9, Ukhov 2, Antonov 2, Strebkov, Kvitkovskikh, Komolov 4

1. Periyot: 17-19

Devre: 34-33

3. Periyot: 56-51

5 faulle çıkanlar: 35.21 Metecan Birsen (Türkiye), 39.23 Vorontsevich (Rusya)

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti.

Sertaç ile pota altında ikinci periyotta etkili olan Türkiye, Doğuş ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında Alperen ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan A Milli Takım, 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.

Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.

Fatih Arslanoğlu, Mehmet Keseratar, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor


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