Basketbol: Hazırlık maçı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarının karşılaştığı hazırlık maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 81-76 yendi.
Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen Göl Kupası'nın ilk maçı oynandı.
Müsabakanın ilk çeyreğini Büyükçekmece Basketbol 33-20 önde tamamladı. Devre arasına 47-42 üstün giren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü çeyreği de 64-60 önde bitirdi. Maçı 81-76 kazanan Galatasaray Nef, sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.
Turnuvada yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Galatasaray Nef ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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