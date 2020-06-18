Basketbol iddaa kuponu yaptı, 615 kişiye kazandırdı! 3.003 TL de kendi kazandı...
Bu bir ilandırSüper Lig ağırlıklı iddaa kuponuyla hem kazanan hem de kazandıran "pandelas", 3 maçın yanına Bundesliga'dan "Bayern-M'Gladbach" maçını eklemiş ve Benjamin Pavard'ın kendi kalesine attığı golle kasaları doldurmuştu.
Bu bir ilandır
O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...
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18.06.2020 23:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol iddaa kuponu yaptı, 615 kişiye kazandırdı! 3.003 TL de kendi kazandı... - Son Dakika