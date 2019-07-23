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Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un rakipleri belli oldu.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının gruptaki rakipleri şöyle:
B Grubu: Beşiktaş, Spartaek M.R. Vidnoje (Rusya), MBA Moskova (Rusya), Priştine (Kosova)
C Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), CCC Polkowice (Polonya)
D Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Enisey Krasnoyarsk Region (Rusya), Tsmoki Minsk (Belarus), MBK Ruzomberok (Slovakya)
E Grubu: Galatasaray, Artego BydGoszcz (Polonya), Lulea Basket (İsveç), ACS Sepsi-SIC (Romanya)
Bellona Kayseri Basketbol ise 26 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Noginsk ekibiyle eleme maçlarında karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri Basketbol, rakibini elediği takdirde C Grubu'nda mücadele hakkı elde edecek.
Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle eşleşen BOTAŞ, rakibine elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda yer alacak.
Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon, 17 Ekim'de başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:43 Kaynak: AA
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