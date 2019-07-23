Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş
, Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Galatasaray
ve Ormanspor'un rakipleri belli oldu.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının gruptaki rakipleri şöyle:
B Grubu: Beşiktaş, Spartaek M.R. Vidnoje (Rusya
), MBA Moskova
(Rusya), Priştine
(Kosova
)
C Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç
), CCC Polkowice (Polonya
)
D Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Enisey Krasnoyarsk
Region (Rusya), Tsmoki Minsk (Belarus
), MBK Ruzomberok (Slovakya
)
E Grubu: Galatasaray, Artego BydGoszcz (Polonya), Lulea Basket (İsveç), ACS Sepsi-SIC (Romanya
) Bellona Kayseri
Basketbol ise 26 Eylül
ve 3 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Noginsk ekibiyle eleme maçlarında karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri Basketbol, rakibini elediği takdirde C Grubu'nda mücadele hakkı elde edecek.
Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle eşleşen BOTAŞ, rakibine elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda yer alacak.
Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon, 17 Ekim'de başlayacak.