Basketbol: Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.

Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.