Basketbol: Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
1 saat önce
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:56 Kaynak: AA
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.
Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
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