Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
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Basketbol: Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 saat önce

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.

Basketbol: Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, System.String[]

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.

Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

basketbol, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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