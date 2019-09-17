Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

41 dakika önce

Salon: Kadir Has Hakemler: İsmail Binbir, Eyyip Ayhan, Ali Baran TecirliAdana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 15, Sera Özelçi 13, Ivashchanka 16, Nuran Tutsak 12, Sevgi Tonguç 3, Melis Uçar, Prince 8, DikeoulakuÇukurova Basketbol: Feride Akalan 13, Melis Talay 13, Meltem Avcı 13, İlayda Güner...

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has


Hakemler: İsmail Binbir, Eyyip Ayhan, Ali Baran Tecirli

Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 15, Sera Özelçi 13, Ivashchanka 16, Nuran Tutsak 12, Sevgi Tonguç 3, Melis Uçar, Prince 8, Dikeoulaku

Çukurova Basketbol: Feride Akalan 13, Melis Talay 13, Meltem Avcı 13, İlayda Güner 14, Slonjsak 4, Marginean 11, Gülfer Tokatlı 7, Rodriguez 22, Raushan Gültekin 4

1. Periyot: 11-43

Devre: 23-50

3. Periyot: 34-57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ilk gün maçında Çukurova Basketbol, Adana Basketbol'u 101-67 yendi.

Ali Baran, Kadir Has, basketbol, Prince, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururumuz Rıza Kayaalp'i işte böyle izledi!
Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe'ye destek: Kural hatası yapıldığı gayet açıktır Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]