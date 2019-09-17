Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has



Hakemler: Sertan Kırklar, Emir Can Özkan Muhammed Turp

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 8, Ceyda Kozluca 4, Ayşegül Günay Aladağ 9, Gamze Zeren 11, Ivankovic 4, Barbee 10, Gülse Uğur 4, Beril Albayrak 3, Fatma Dikmen, Gizem Sezer 2

İzmit Belediyespor: Ezgi Malnacı, Warley 10, Grigalauskyte 7, Cado 20, Gizem Yavuz 8, Özge Kavurmacıoğlu 15, Defne Paylar, Silva Yengen, Musles 4, Doğa Topçu, Nazlı Gökdemir 6, Melek Yusuoğlu 11

1. Periyot: 14-18

Devre: 26-40



3. Periyot: 36-55

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ilk gün maçında İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol'u 81-55 yendi.