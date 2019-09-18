Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has



Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turp

İzmit Belediyespor: Ezgi Malnacı 3, Warley 12, Grigalauskyte 15, Cado 18, Gizem Yavuz 15, Özge Kavurmacıoğlu 8, Nazlı Gökdemir 2, Melek Yusuoğlu 2, Yasemin Güneş

Çukurova Basketbol: Şevval Akala 5, Melis Talay 7, Meltem Avcı 6, İlayda Güner 6, Slonjsak 2, Marginean 12, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 7, Raushan Gültekin 3, Coffey 12

1. Periyot: 17-19

Devre: 36-30

3. Periyot: 55-46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 75-60 yendi.