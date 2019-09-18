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Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

58 dakika önce

Salon: Kadir Has Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turpİzmit Belediyespor: Ezgi Malnacı 3, Warley 12, Grigalauskyte 15, Cado 18, Gizem Yavuz 15, Özge Kavurmacıoğlu 8, Nazlı Gökdemir 2, Melek Yusuoğlu 2, Yasemin GüneşÇukurova Basketbol: Şevval Akala 5, Melis Talay 7, Meltem Avcı...

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turp

İzmit Belediyespor: Ezgi Malnacı 3, Warley 12, Grigalauskyte 15, Cado 18, Gizem Yavuz 15, Özge Kavurmacıoğlu 8, Nazlı Gökdemir 2, Melek Yusuoğlu 2, Yasemin Güneş

Çukurova Basketbol: Şevval Akala 5, Melis Talay 7, Meltem Avcı 6, İlayda Güner 6, Slonjsak 2, Marginean 12, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 7, Raushan Gültekin 3, Coffey 12

1. Periyot: 17-19

Devre: 36-30

3. Periyot: 55-46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 75-60 yendi.

Özge Kavurmacıoğlu, Meltem Avcı, Kadir Has, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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