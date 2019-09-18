Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
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Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

27 dakika önce

Salon: Kadir Has Hakemler: İsmail Binbir, Eyyüp Ayhan, Ali TecirliBellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ceyda Kozluca 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gamze Zeren 3, Ivankovic 8, Barbee 8, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 6, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 10, Burkee 21Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 8,...

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has


Hakemler: İsmail Binbir, Eyyüp Ayhan, Ali Tecirli

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 13, Ceyda Kozluca 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gamze Zeren 3, Ivankovic 8, Barbee 8, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 6, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 10, Burkee 21

Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 8, Sera Özelçi, Ivashchanka 5, Nuran Tutsak 10, Sevgi Tonguç 7, Melis Uçar, Prince 26, Dikeoulaku 9

1. Periyot: 17-17

Devre: 45-29

3. Periyot: 70-48

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol'u 81-65 yendi.

Kadir Has, basketbol, Kozluca, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:10 Kaynak: AA
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