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Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

1 saat önce

Salon: Kadir Has Hakemler: Sertan Kırklar, Eyüp Ayhan, Ali Baran TecirliAdana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 3, Ivashchanka 20, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 14, Melis Uçar, Prince 21, Dikeoulaku 7İzmit Belediyespor: Ezgi Manlacı 2, Warley 6, Grigalauskyte 15, Cado 21, Gizem Yavuz 4,...

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has


Hakemler: Sertan Kırklar, Eyüp Ayhan, Ali Baran Tecirli

Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 3, Ivashchanka 20, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 14, Melis Uçar, Prince 21, Dikeoulaku 7

İzmit Belediyespor: Ezgi Manlacı 2, Warley 6, Grigalauskyte 15, Cado 21, Gizem Yavuz 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Defne Paylar, Silva Yengen, Doğa Topçu, Nazlı Gökdemir 10, Melek Yusufoğlu 6, Yasemin Güneş 8

1. Periyot: 14-18

Devre: 25-39

3. Periyot: 47-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gününde İzmit Belediyespor, Adana Basketbol'u 80-69 yendi.

Kadir Has, basketbol, Ali Baran, Eyüp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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