Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
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Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

1 saat önce

Salon: Kadir Has Hakemler: Ali İsmail Binbir, Emircan Özkan, Muhammed TurpBellona Kayseri Basketbol: Perisa 10, Ceyda Kozluca 4, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gamze Zeren 2, Ivankovic 16, Barbee 6, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 4, Gizem Sezer 2, Burkee 22Çukurova Basketbol: Şevval Akala 1, Melis...

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has


Hakemler: Ali İsmail Binbir, Emircan Özkan, Muhammed Turp

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 10, Ceyda Kozluca 4, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gamze Zeren 2, Ivankovic 16, Barbee 6, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 4, Gizem Sezer 2, Burkee 22

Çukurova Basketbol: Şevval Akala 1, Melis Talay 12, Meltem Avcı 4, İlayda Güner 11, Slonjsak 4, Marginean 13, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 21, Coffey 17

1. Periyot: 20-15

Devre: 39-34

3. Periyot: 52-62

Normal süre: 73-73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gününde uzatmaya giden maçta Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol'u 83-82 yendi.

Kadir Has, basketbol, Kozluca, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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