Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Ali İsmail Binbir, Emircan Özkan, Muhammed Turp
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 10, Ceyda Kozluca 4, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gamze Zeren 2, Ivankovic 16, Barbee 6, Gülse Uğur 5, Beril Albayrak 4, Gizem Sezer 2, Burkee 22
Çukurova Basketbol: Şevval Akala 1, Melis Talay 12, Meltem Avcı 4, İlayda Güner 11, Slonjsak 4, Marginean 13, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 21, Coffey 17
1. Periyot: 20-15
Devre: 39-34
3. Periyot: 52-62
Normal süre: 73-73
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gününde uzatmaya giden maçta Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol'u 83-82 yendi.