Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
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Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

10 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın şampiyonu İzmit Belediyespor oldu.

Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın şampiyonu İzmit Belediyespor oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 17-19 Eylül'de gerçekleştirilen Erciyes Kupası'nda, 4 Süper Lig takımı mücadele etti.

Turnuva sonunda tüm maçlarını kazanan İzmit Belediyespor şampiyon oldu. Turnuvayı 2 galibiyetle tamamlayan Çukurova Basketbol ikinci olurken, ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol üçüncü, Adana Basketbol ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda turnuvaya katılım sağlayan takımlara Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu ve Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur tarafından plaket verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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