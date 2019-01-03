Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası
1 saat önce
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Rusya'nın MBA Moskova takımına 77-76 mağlup oldu.
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Rusya
'nın MBA Moskova
takımına 77-76 mağlup oldu.
Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-12 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-39 üstün gitti.
Çekişmeli geçen maçta son periyoda 61-59 önde giden Rusya temsilcisi, salondan 77-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara
'da oynanacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:34 Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Galibiyet Serisini Sürdürme Peşinde
Ozan Kabak, Sezon Sonuna Kadar Galatasaray'da Kalacak
İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Gary Medel İddialarıyla İlgili Konuştu