Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası

1 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.

Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:02 Kaynak: AA

İspanya, basketbol, Avrupa, Spor
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