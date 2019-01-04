Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası
1 saat önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.
Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya
'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.
Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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