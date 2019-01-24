Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası

24 dakika önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci GüçlüDVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric...

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası, System.String[]
Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)

Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü

DVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele

1. Periyot: 21-15

Devre: 41-33

3. Periyot: 58-49

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK'yi 77-76 mağlup etti.

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü Macaristan'ın Miskolc kentinde oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:40 Kaynak: AA

Işıl Alben, Fransa, Slovenya, Galatasaray, Spor
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