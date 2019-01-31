Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası
35 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK'yi 69-65 yenerek tur atladı.
Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Kupası son 16 turu rövanş maçında Macaristan
temsilci DVTK'yi 69-65 yenerek tur atladı. Miskolc
kentindeki Generali Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti.
Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı.
Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final etabına yükseldi. Galatasaray bu turda BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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