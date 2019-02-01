Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ve Çukurova Basketbol'un son 8 turundaki rakipleri belli oldu.

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ve Çukurova Basketbol'un son 8 turundaki rakipleri belli oldu.



Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun son 8 turunda Fransız ekibi BLMA ile eşleşti. Bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ise Polonya'dan Wisla CANPACK ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.



Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmeleri şu şekilde:



13 Şubat Çarşamba:



19.30 Galatasaray-BLMA



20.00 KSC Szekszard-Spar Citylift Girona



14 Şubat Perşembe:



ASVEL Feminin-Tarbes GB (Saati açıklanmadı)



20.30 Wisla CANPACK-Çukurova Basketbol



Eşleşmelerin rövanşı ise 20-21 Şubat'ta oynanacak.

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