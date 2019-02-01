Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası
45 dakika önce
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ve Çukurova Basketbol'un son 8 turundaki rakipleri belli oldu.
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ve Çukurova Basketbol'un son 8 turundaki rakipleri belli oldu.
Sarı-kırmızılı takım, organizasyonun son 8 turunda Fransız ekibi BLMA ile eşleşti. Bir diğer Türk ekibi Çukurova Basketbol ise Polonya'dan Wisla CANPACK ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmeleri şu şekilde:
13 Şubat Çarşamba:
19.30 Galatasaray-BLMA
20.00 KSC Szekszard-Spar Citylift Girona
14 Şubat Perşembe:
ASVEL Feminin-Tarbes GB (Saati açıklanmadı)
20.30 Wisla CANPACK-Çukurova Basketbol
Eşleşmelerin rövanşı ise 20-21 Şubat'ta oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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