Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali
12 dakika önce
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Fransız ekibi BLMA, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı deplasmanda 75-71 yendi.
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Fransız ekibi BLMA, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı deplasmanda 75-71 yendi.
Orenburg kentinde oynanan karşılaşmayı 75-71 kazanan BLMA, seyircisi önünde çıkacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Kupayı kazanan takım, 10 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Montpellier şehrinde oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:16 Kaynak: AA
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