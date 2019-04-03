Son Dakika Haberleri: Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali

12 dakika önce

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Fransız ekibi BLMA, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı deplasmanda 75-71 yendi.

Basketbol: Kadınlar Fıba Avrupa Kupası Finali, System.String[]
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Fransız ekibi BLMA, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı deplasmanda 75-71 yendi.

Orenburg kentinde oynanan karşılaşmayı 75-71 kazanan BLMA, seyircisi önünde çıkacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Kupayı kazanan takım, 10 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Montpellier şehrinde oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:16 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, basketbol, Avrupa, Spor
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